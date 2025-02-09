Menderes'te Gül Hasadı Zirveye Çıktı - Son Dakika
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Menderes'te Gül Hasadı Zirveye Çıktı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde talebi karşılamak üzere Menderes'te kesme gül hasadı yoğunlaştı.

09.02.2025 11:16
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Türkiye'de kesme gül üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'in Menderes ilçesinde, sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hasat yoğunlaştı.

Verimli toprakları ve iklimiyle tarımsal üretimde önemli paya sahip İzmir, kesme çiçek üretimiyle de öne çıkıyor.

Türkiye'de geçen yıl üretilen yaklaşık 106 milyon kesme gülün 25 milyonuna yakını İzmir'in Menderes ilçesinde üretildi. Kesme gülde "üretim merkezi" konumundaki İzmir, üretim miktarıyla iller arasında ilk sırada yer alıyor.

Bölgedeki üreticiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hasadı artırdı. Menderes'teki üreticiler, 14 Şubat'a sayılı günler kala kışlık üretimin yüzde 90'ını hasat etti.

"Sezon bereketli"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, Menderes'te 3 bin hektarda kesme çiçek üretildiğini söyledi.

İzmir'in gül ve kasımpatı üretiminde ülke birincisi olduğunu anlatan Şahin, "Menderes'te 400'e yakın çiftçi ailesi üretime dahil ve 2 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bahçelerde 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlık var. Bu hazırlık sonucunda gün için ayrılan üretimin yüzde 90'ına yakın kısmı hasat edildi, mezatlara dağıtıldı. Menderes'te bereketli sezon geçmekte."

Üretici demetini 700-1000 lira arasında satıyor

Altıntepe Mahallesi'nde kırmızı gül yetiştiren Halil Orta ise yıl boyunca 10 bine yakın kesme çiçek ürettiğini belirtti.

Yaklaşık 4 ayda yetiştirdikleri kışlık gülleri ocak ayında kestiklerini anlatan Orta, "En fazla geliri 14 Şubat'ta kazanıyoruz ve bu dönemi bir yıl bekliyoruz. Hasat için heyecanlıyız, mutluyuz ve yoğunuz. Gülün demetini kooperatife 700 ila 1000 liraya satıyoruz. Demette 20 tane var. Geçen yıla göre verimde düşüş var ama fiyat açısından mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden İbrahim Çalık ise beyaz, kırmızı ve turuncu gül ürettiğini söyledi. Gül yetiştiriciliğinin zor olduğunu kaydeden Çalık, özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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