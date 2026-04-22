Menderes'te 23 Nisan Minik Kramponlar Futbol Turnuvası

22.04.2026 10:29  Güncelleme: 11:14
(İZMİR) - Menderes Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minik futbolcuların katılacağı "Minik Kramponlar Futbol Turnuvası" düzenleyecek.

Menderes Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik futbol turnuvası organize ediyor. İlçedeki amatör spor kulüplerinin 2017, 2018 ve 2019 yılı doğumlulardan kurulu takımlarının katılacağı "23 Nisan Minik Kramponlar Futbol Turnuvası", bayram günü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Saat 13.00'te başlayacak etkinlikte, çocuklar için yüz boyama standı da kurulacak.

Turnuvaya ilişkin açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çocuklara yönelik etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "2 yıllık görev süremizde çocuklarımızı düşünmediğimiz bir an bile olmadı. Yine çocuklarımızı mutlu edecek bir etkinlik planladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir şekilde sportmence, Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı minik sporcularımızla bir futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Çocuklarımız hepimize bir futbol şöleni sunacak. Tüm halkımızı bu şölene ortak olmaya davet ediyoruz. 23 Nisan münasebetiyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:58
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:14:19.
