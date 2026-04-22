Menderes'te 23 Nisan Minik Kramponlar Futbol Turnuvası

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minik futbolcuların katılacağı "Minik Kramponlar Futbol Turnuvası" düzenleyecek.

Menderes Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik futbol turnuvası organize ediyor. İlçedeki amatör spor kulüplerinin 2017, 2018 ve 2019 yılı doğumlulardan kurulu takımlarının katılacağı "23 Nisan Minik Kramponlar Futbol Turnuvası", bayram günü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Saat 13.00'te başlayacak etkinlikte, çocuklar için yüz boyama standı da kurulacak.

Turnuvaya ilişkin açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çocuklara yönelik etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "2 yıllık görev süremizde çocuklarımızı düşünmediğimiz bir an bile olmadı. Yine çocuklarımızı mutlu edecek bir etkinlik planladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir şekilde sportmence, Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı minik sporcularımızla bir futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Çocuklarımız hepimize bir futbol şöleni sunacak. Tüm halkımızı bu şölene ortak olmaya davet ediyoruz. 23 Nisan münasebetiyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" dedi.