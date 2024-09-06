Menderes\'te Plaj Futbolu Ligi Etabı Düzenlenecek

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(İZMİR)- Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği plaj futbolu liginin Menderes etabı 6-7-8 Eylül'de Gümüldür'de düzenlenecek.

TFF'nin düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi'nin Menderes Etabı 6-7-8 Eylül tarihlerinde Gümüldür Sunal Tülbentçi Parkı'nda düzenlenecek. Menderes Belediyesi tüm vatandaşları futbol şölenini izlemeye davet etti.

Kazananlar şampiyonaya gidecek

Birçok etaptan oluşan Türkiye Plaj Futbol Ligi İzmir'de sadece Menderes'te düzenlenecek. Gümüldür'deki karşılaşmalar 17: 30'da başlayıp 19: 30'da sona erecek. 4 Takımın katılacağı etap sonunda kazananlar Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Spor alanında Menderes'i farklı bir noktaya taşıyacaklarının sözünü verdiğini hatırlatan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek şöyle konuştu;

"Biz, Türk milletinin spor sevgisini ve bu alandaki potansiyelini biliyoruz. Bu alanda projeler üretmek, etkinlikler düzenlemek adına çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Spor alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden sadece biri olacak olan plaj futbolunu sürekli hale getireceğiz. Gümüldür'de düzenleyeceğimiz futbol şölenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."