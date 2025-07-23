Menderes'te Yangın: 8 Ev Zarar Gördü

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 8 evde hasar oluşmasına neden oldu.

Atatürk Mahallesi'nde kara yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra genişleyerek bölgedeki zeytin bahçesine ve evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Torbalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle tek katlı 8 ayrı evde hasar oluştu.

Öte yandan dumandan etkilenen 2 vatandaş ise ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.