Menderes'te Yollar Kilit Parke ile Yenilendi

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Cüneytbey Mahallesi'nde yolları kilit parke ile yeniledi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cüneytbey Mahallesi'nde yol yenileme ve onarım çalışması gerçekleştirdi. 665 Sokak'ta yer alan toprak yol kilit parke ile kaplanarak yeni haline kavuşturuldu. 660 Sokak'ta ise hasar görmüş kısımlarda kilit parke tadilatı yapıldı. Ekipler, toplamda 850 metrekare kilit parke ile 220 metretül bordür çalışması gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımız memnun, biz mutlu"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İlçemizde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Planlamamız kapsamında hizmetlere devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Yolumuzun yeni hali mahallemize hayırlı olsun" dedi.