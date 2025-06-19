İzmir'in Menemen ilçesinde bir araçta 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekiplerce takibe alınan şüpheli araç, Menemen ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Y.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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