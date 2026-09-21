Menemen'de 19 yaşında usta olan Ayhan İde'nin oğlu Oktay dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Menemen'de 19 yaşında usta olan Ayhan İde'nin oğlu Oktay dünya şampiyonu oldu

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Menemen\'de 19 yaşında usta olan Ayhan İde\'nin oğlu Oktay dünya şampiyonu oldu
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Menemen'de ilkokul 3'üncü sınıftan sonra çömlekçiliğe başlayan Ayhan İde, 19 yaşında usta oldu ve oğlu Oktay İde dünya şampiyonlukları kazandı. 6 yaşında çömlek yapmaya başlayan 13 yaşındaki Eray İde ise babası ve ağabeyini örnek alarak çalışıyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde 3'üncü sınıftan sonra çömlekçiliğe başlayan Ayhan İde (49), 19 yaşında usta olup yarışmalarda dereceler kazandı. Mesleğini oğullarına da öğreten İde'nin oğlu Oktay İde (27) dünya şampiyonlukları elde ederken, diğer oğlu Eray İde (13) de babası ve ağabeyinin izinden gidiyor.

Menemen ilçesinde ilkokul 3'üncü sınıftan sonra çömlekçiliğe çırak olarak başlayan Ayhan İde'nin, çocukluk yıllarında geçim kaynağı olarak gördüğü mesleği zamanla tutkusu haline geldi. 19 yaşında usta olan ve katıldığı yarışmalarda çok sayıda derece elde eden İde, mesleğini oğullarına da aktardı. Babasının izinden giden oğlu Oktay İde, farklı yıllarda teknik ve estetik dallarda dünya şampiyonlukları aldı. Diğer oğlu Eray İde ise 6 yaşında öğrenmeye başladığı çömlekçilikte başarılar elde etmek için çalışıyor.

Menemen Çömlek Festivali'ndeki yarışmalarda jüri üyesi olan Ayhan İde, "Çömlekçilik mesleğini sevdikten sonra bu iş beni aldı ve bu başarılara kadar getirdi. Ben 19 yaşında usta olduktan sonra birçok katıldığım yarışmanın hemen hemen hepsinde birinci oldum" dedi.

'BABA EVLADIN AYNASIDIR SÖZÜNÜ YAŞATTILAR'

Kendisinden sonra oğlu Oktay İde'nin de dünya şampiyonu olduğunu söyleyen İde, "Benim gibi o da işini çok severek yapıyor. Şu an mesleğimi ikinci nesile taşıdım. Bizden sonra 13 yaşında oğlum Eray var. Nasip olursa onu da dünya şampiyonu yapacağız. İlk 2004'te uluslararası çömlek yarışmasında teknik dalda dünya birincisi olmuştum. Burada, ustanın çamura olan hakimiyetini ölçüyorlar. 2023 yılında İtalya'da Dünya Çömlek Ustaları Festivali'nde 'Yelken' temalı bir ürün yaparak, estetik dalda dünya birincisi oldum. İşimi severek yapıyorum. Eğer bir iş yapacaksam onu aylar öncesinden son dakikasına kadar düşünürüm ve pratiğini tekrar tekrar denerim. Çocuklarım da başarılı olduğum için bana bakarak benim gibi olmak istediler, 'Baba evladın aynasıdır' sözünü bana yaşattılar. Oktay beni geçti, geçecek. Ama küçük oğlum da ağabeyini geçmek için uğraşıyor. Okul tatilinde sürekli yanımda azimle çalışıyor" diye konuştu.

'MESLEĞİME AŞIK BİR ZANAATKARIM'

Ayhan İde'nin oğlu çömlek ustası Oktay İde ise "2006'dan beri çömlek sektörün içerisindeyim. Çok küçük yaşlardan beri babamdan öğrenmeye başladım. Babam geçmiş yılarda hep çömlek yarışmalarına katılır, ödüller alırdı. Ben de çocukluğumdan itibaren kendisini örnek aldım. Öğretmenlerim 'Ne meslek yapmak istiyorsun' diye sorduklarında hep 'Çömlekçi olup, şampiyonluklar kazanacağım' derdim. Şimdi 13 yaşındaki kardeşim Eray da arkamızdan geliyor. Yetenek var elbette ama sadece yetenek yetmiyor. Biraz da azim, biraz da hırs olması lazım. Şu an kendisi azimle çalışıyor. 2022'de İtalya'da Mondial Torneo di Tecnica dalında dünya şampiyonluğunu aldım. 2023'te Menemen'de teknik dalda dünya şampiyonluğunu kazandım. Aynı ödülleri 2024 ve 2025 yıllarında da aldım, o günden bugüne birinciyim. Bu sene de inşallah gayretimiz, birincilikten yana. Ben mesleğime aşık bir ustayım, zanaatkarım. Çünkü babamdan da böyle gördüm. Babamla gurur duyuyorum ve şimdi ben de sonraki gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyorum. Bugün burada ben yarışmacı, babam ise jüri üyesi" ifadelerini kullandı.

'AİLEMİZİN ÇÖMLEKÇİ OLMASI BENİ MUTLU EDİYOR'

Ayhan İde'nin küçük oğlu Eray İde de "6 yaşında babamın yanında çömlek yapmaya başladım. Çok güzel bir iş. Babamın usta olması, bütün ailemizin çömlekle ilgilenmesi beni mutlu ediyor. Babamın minik bir tezgahı vardı. Çömlek yapmayı, denemek istedim. Babam gösterdi ve çok sevdim. Şimdi babamı ve ağabeyimi örnek alıyorum. Çömlek yapmayı çok seviyorum. Top saksı, küçük saksı gibi ürünler yapabiliyorum. 'Büyükler geçilmez' o nedenle; baba ve ağabeyimden sonra 3'üncü kuşak olurum. Seramik lisesinde okumak ve ileride çömlekçilik yapmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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