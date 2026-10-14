Menemen'de özel eğitim öğrencileri mesleki eğitim gören akranlarıyla fidan dikti - Son Dakika
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Menemen'de özel eğitim öğrencileri mesleki eğitim gören akranlarıyla fidan dikti

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Menemen\'de özel eğitim öğrencileri mesleki eğitim gören akranlarıyla fidan dikti
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İzmir Menemen'de Nene Hatun Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Erasmus Days kapsamında Sabahat Akşiray Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileriyle buluştu. Kurabiye süsleyen, tesisat bakımı yapan ve fidan diken öğrencilerle mesleki beceri, dayanışma ve çevre bilinci hedeflendi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Nene Hatun Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Erasmus Days etkinlikleri kapsamında Sabahat Akşiray Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. 'Birlikte Ekiyor, Üretiyor, İyileştiriyoruz' adıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler birlikte kurabiye süsledi, tesisat bakım çalışması yaptı ve fidan dikti. Etkinlikle öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özel gereksinimli bireylerle dayanışmanın güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonu Koordinatörlüğü tarafından Erasmus+ programı kapsamında Erasmus Days etkinlikleri düzenlendi. 'Birlikte Ekiyor, Üretiyor, İyileştiriyoruz' adıyla düzenlenen etkinlikte Almanya'ya giden Erasmus+ hareketliliğine katılan Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle atölye çalışmalarında buluştu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerle birlikte kurabiye süsledi. Tesisat Teknolojisi Alanı öğrencileri de özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla okulun tesisat bakım çalışmalarını yaptı. Etkinlik kapsamında öğrenciler birlikte fidan da dikti. Etkinlikle öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özel gereksinimli bireylerle dayanışmanın güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

'ETKİNLİK EMPATİ KURMAYI ÖĞRETTİ'

Menemen Nene Hatun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Gültaç Batman, "Öğrencilerimize daha önce de sosyal sorumluluk kapsamında bu okula gelip etkinlikler yapmıştık. Yine aynı şekilde devam etmek istedik. Öğrencilere kesinlikle katkı sunduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin empati yeteneğini geliştiriyor. Farkındalıklarını artırıyor. İyilik yapmış olmanın vermiş olduğu hazzı hissediyorlar" dedi.

'KIYMETLİ BİR EĞİTİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Menemen Nene Hatun Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Pınar Derin Uğurlu ise "Doğa bize atalarımızdan miras kalmadı. 'Çocuklarımızdan ödünç aldık' anlayışıyla başlattığımız etkinliğimizden dolayı çok mutluyuz. Umarım çocuklarımıza doğa sevgisi farkındalığı kazandırmışızdır. Özel öğrencilerimizle birlikte etkinlik yapmak istedik. Hem özel eğitim öğrencileri açısından hem de çocuklarımız açısından kıymetli bir eğitim olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'EMPATİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMİŞ BULUNMAKTALAR'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonu Ekip Üyesi Nilay Aktaş ise "Hem özel eğitim öğrencilerinin Erasmus faaliyetleri ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak hem de gençlerimizin özel eğitim öğrencileri ile empati becerilerini geliştirebilmek adına bu etkinliğin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz mesleki gelişimlerini ilerletirken aynı zamanda özel eğitim öğrencileri ile beraber empati becerilerini geliştirmiş bulunmaktalar" ifadelerini kullandı.

'HEM GÜZEL VAKİT GEÇİRİP HEM DE ÖĞRENİYORUZ'

Özel eğitim öğrencilerinden Mehmet Can Karakuş (17), "Bugün fidan dikiyoruz. Eğleniyorum. Hem güzel vakit geçirip hem de öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz" dedi. Ezgi Aybacak (21) ise "Ağacımı diktim. Şu an eğleniyoruz. Keyifliyiz" dedi.

Menemen Nene Hatun Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Rabia Şimşek (17) ise "Buradaki özel arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakit çok gurur verici ve değerli. Buradaki çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Eminim onlar da çok mutlu. Hepsi çok samimi. Hepsi böyle gelip tokalaşıyorlar, selamlaşıyorlar" dedi.

Şimşek'in sınıf arkadaşı Asya Hamzaoğlu (17) da "Buradaki arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Mutfağın sadece bir yemek yapmak değil, aynı zamanda paylaşmayı da öğrettiğinin altını çiziyoruz. Onun için burada olmaktan mutluyum. Gayet güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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