Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menemen'de Rüşvet Soruşturması: 34 Kişiye 12 Yıl Hapis İstemi

25.03.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen'deki serbest bölgede rüşvet soruşturmasında 34 kişi hakkında iddianame kabul edildi.

İZMİR'in Menemen ilçesindeki serbest bölgede yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, 8'i kamu görevlisi 34 kişi hakkında her bir rüşvet alışverişi için 12'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Menemen'deki serbest bölgede bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bazı konteynerlerin inceleme yapılmadan geçirildiği, eksik beyannamelerle muayene işlemleri gerçekleştirildiği, vergi miktarı ve ürün türünün belirlenmesi için laboratuvara gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmediği belirlendi. Olayla ilgili aralarında kamu görevlileri de bulunan toplam 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ekipler, 21 Nisan 2025'te operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın ile 3 gram esrar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin rüşvet aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

5 YIL SÜRMÜŞ

Operasyonun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, rüşvet olayının 5 yıl boyunca devam ettiği aktarıldı. Eylemin 2020 yılında başladığı ve 2025 yılının Nisan ayına kadar devam ettiği vurgulandı. Acente çalışanları ve memurların bu eylemlerinin rutin haline geldiği de iddianamede yer buldu.

ÇALIŞMA SAATLERİNE DENK GETİRMİŞLER

İddianamede gümrük müşavirliği ve iş takibi yapan bazı şüphelilerin işlemlerini hızlandırmak ve denetimden kaçmak amacıyla memurlarla önceden irtibat kurdukları vurgulandı. Şüphelilerin, işlerini irtibat kurdukları imza yetkilisi memurların çalışma gün ve saatine denk getirdiklerinin altı çizildi.

RÜŞVETİN ADI 'ÇORBA'

Şüphelilerin, konuşmalarında aldıkları rüşvetten 'çorba' olarak bahsettikleri iddianamede yer aldı. Muayene işleminin eksik beyannameyle yapıldığının altı çizilirken, laboratuvar ortamına gönderilmesi gereken ürünlerin de gönderilmediği vurgulandı. Öte yandan şüphelilerden A.O.'nun 71 kez rüşvet eylemi gerçekleştirdiği, dosyada da en fazla eylemin bu olduğu iddianamede yer buldu. İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) verileri de yer buldu. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan inceleme sonucunda; 4 gümrük memurunun rüşvetle ilişkili toplam 3 milyon 850 bin liralık işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda 8'i kamu görevlisi 34 şüpheli hakkında her bir rüşvet alışverişi başına 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Menemen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Menemen, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:39:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.