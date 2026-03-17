Menemen'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
Menemen'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

17.03.2026 20:19
İzmir Menemen'de bir araca ve iş yerine yapılan silahlı saldırının şüphelileri tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde bir araca ve bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir araca ve işyerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sebebiyle çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında silahlı saldırıları F.K. ve E.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, özel harekat ekiplerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Trump’tan Putin yorumu: Bizden korkuyor Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi

19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
19:01
Canlı anlatım: Kadıköy’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk gol geldi
18:59
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
