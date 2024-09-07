Menemen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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