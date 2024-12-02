Menengiç Kahvesi AB Tescilli! - Son Dakika
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Menengiç Kahvesi AB Tescilli!

Gaziantep menengiç kahvesi, AB'den coğrafi işaret alarak kentin gurur kaynağı oldu.

02.12.2024 15:46
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Gaziantep menengiç kahvesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması kentte sevinçle karşılandı.

Yabani fıstık ağacının meyvesi olan menengiçlerin toplanıp, kavrularak çekilmesinin ardından süt ile hazırlanarak sıcak tüketilen menengiç kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescillenen 29. coğrafi işaretli ürün oldu.

Gaziantep'in baklava ve Araban sarımsağının ardından üçüncü AB tescilli lezzeti olan menengiç kahvesi, kentin bilinen lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Selim Bağcı, gazetecilere, işletmenin en önemli ürünü olan menengiç kahvesinin AB coğrafi işaret tescili almasına çok sevindiklerini söyledi.

Bağcı, menengiç kahvesinin tamamen Gaziantep'e özgü bir kahve olduğunu belirterek, "Antep fıstığı ağacının aşılanmamış yabani hali. Türkiye'nin en eski Osmanlı kıraathanesi olan Tahmis Kahvesi, 1635 yılından beri hizmet veriyor. Menengiç kahvesi için de tarihi mekanımız yerli ve yabancı turistlerin hep ilgi odağında. AB coğrafi işaret alması da ayrı bir sevinç verdi, gururlandırdı. Emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz, daha yaygın hale nasıl getirebiliriz onun çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Menengiç kahvesinin sağlıklı bir içecek olduğunu aktaran Bağcı, "Menengiç kahvesinde kafein yok, yarım yağlı sütle hafifleştiriyoruz. Bu ürün özellikle dışardan gelen misafirlerin ilgi odağı. Tat olarak tamamen fıstık kahvesi. Tamamen doğal ve kafeinsiz olduğu için sağlıklı bir kahve. Her geçen gün ilgi duyan sayısı artıyor, bu bizi daha da mutlu ediyor." diye konuştu.

Zeynep Erkol ise Gaziantep'in tarihi yerlerini gezmek için Mersin'den geldiğini anlatarak, kentte menengiç kahvesinin çok meşhur olduğunu bildiği için buraya geldiklerini söyledi.

Yasemin Bağcıgil, menengiç kahvesinin Gaziantep'in tanınmış lezzetlerinden olduğunu ve çok methedildiğini bu nedenle merak ettikleri için geldiklerini belirterek, "Genelde Türk kahvesi içiyorum, menengiç kahvesini hiç içmedim ama içenlerden çok güzel olduğunu duyduğum için gelip denemek istedim." ifadelerini kullandı.

Helin Demir de İstanbul'dan geldiklerini ve Gaziantep denince akla ilk gelen lezzetlerden birinin de menengiç kahvesi olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise kentin Türkiye'de 106 coğrafi işaretli ürün ve 1 geleneksel ürün ile en fazla coğrafi işarete sahip il konumunda olan Gaziantep'in "nar ekşisi", "lahmacun", "fıstık ezmesi", "muska", "Antep fıstığı", "Antep bulguru", "koruk ekşisi", "Nizip nanesi" ürünlerinin de AB tescili beklediği yer aldı.

Kaynak: AA

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