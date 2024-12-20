Mengen'de Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yaban hayvanları için belirledikleri noktalara yem bıraktı.