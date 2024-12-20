Bolu'nun Mengen ilçesinde yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, yaban hayvanları için belirledikleri noktalara yem bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Mengen'de Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika
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