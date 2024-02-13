Mengen'de Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi - Son Dakika
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Mengen'de Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi

Mengen\'de Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi

Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel emniyet kemeri denetimi kapsamında Bolu-Zonguldak kara yolunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama yapıldı. Otobüsleri durduran ekipler, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Ayrıca otobüste bilgilendirme yapan ekipler, kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verdi.

13.02.2024 13:03
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Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerince yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının özel emniyet kemeri denetimi kapsamında Bolu- Zonguldak kara yolunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama yapıldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durduran ekipler, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.

Otobüste bilgilendirme de yapan ekipler, kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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