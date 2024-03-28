Mengen\'deki Çöp Döküm Alanı Çevre Kirliliğine Neden Oluyor

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Bolu'nun Mengen ilçesinde eski çöp döküm alanındaki atıkların çaya karışması ve etrafa yayılması sonucu çevre kirliliği oluştu.

Kuzgöl ve Sazlar köyleri ile Karapınar Mahallesi'nden geçen Mengen Çayı'nın kenarında belediyeye ait çöp döküm alanı, mahalle sakininin Bölge İdaresi Mahkemesi'nde açtığı dava sonucu 2018'de kapatıldı.

İlçede 2022'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle açığa çıkarak çaya karışmaya başlayan atıklar, suyun yükseldiği zamanlarda kirlilik oluşturmaya devam ediyor. Eski döküm alanındaki çöpler nedeniyle oluşan koku ve sineklerden rahatsız olan mahalle sakinleri, atıkların kaldırılmasını talep ediyor.

Bu arada çöpler nedeniyle Mengen Çayı ve çevresinde oluşan kirlilik havadan görüntülendi.

"Çözüm için mahalle sakinlerine söz verdik"

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, AA muhabirine, 40 yıl önce oluşturulan çöp döküm alanının kendilerine ait olmadığını ve burayı kullanmadıklarını belirtti.

Bulut, çok büyük rahatsızlık duydukları sorunun çözümü için mahalle sakinlerine söz verdiklerini, bu kapsamda 2017-2019 yılları arasında bölgeye "Çöp dökülmesi yasaktır" yazılı pankart astıklarını ve atıkları Milli Emlak'tan tahsis ettikleri yeni yere döktüklerini bildirdi.

Çay tarafına set yapıldığını da anlatan Bulut, "Fakat 2 yıl üst üste gelen sel, setimizi yıktı ve sel yatağı çöp alanına doğru girdi. O görüntü yoktu, üzeri kapalıydı ama selden sonra bu noktaya geldi. Belediye olarak mutlaka bir şeyler yaparız." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Adem Karaca koku, sinek ve yabani hayvanlardan dolayı bölgede durulamadığını dile getirdi.

Karaca, yığınların çaya karıştığına ve çevreye yayıldığına, büyükbaş hayvanlarının çöplerin arasında otladığına değinerek, alanın kaldırılması ve üstünün kapatılması için çalışma yapılmadığını savundu.