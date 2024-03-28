Mengen'deki Çöp Döküm Alanı Çevre Kirliliğine Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mengen'deki Çöp Döküm Alanı Çevre Kirliliğine Neden Oluyor

Mengen\'deki Çöp Döküm Alanı Çevre Kirliliğine Neden Oluyor

Bolu'nun Mengen ilçesindeki eski çöp döküm alanındaki atıkların çaya karışması ve etrafa yayılması sonucu çevre kirliliği oluştu. Sel felaketi nedeniyle açığa çıkan atıklar, suyun yükseldiği zamanlarda kirlilik oluşturmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, atıkların kaldırılmasını talep ediyor.

28.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde eski çöp döküm alanındaki atıkların çaya karışması ve etrafa yayılması sonucu çevre kirliliği oluştu.

Kuzgöl ve Sazlar köyleri ile Karapınar Mahallesi'nden geçen Mengen Çayı'nın kenarında belediyeye ait çöp döküm alanı, mahalle sakininin Bölge İdaresi Mahkemesi'nde açtığı dava sonucu 2018'de kapatıldı.

İlçede 2022'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle açığa çıkarak çaya karışmaya başlayan atıklar, suyun yükseldiği zamanlarda kirlilik oluşturmaya devam ediyor. Eski döküm alanındaki çöpler nedeniyle oluşan koku ve sineklerden rahatsız olan mahalle sakinleri, atıkların kaldırılmasını talep ediyor.

Bu arada çöpler nedeniyle Mengen Çayı ve çevresinde oluşan kirlilik havadan görüntülendi.

"Çözüm için mahalle sakinlerine söz verdik"

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, AA muhabirine, 40 yıl önce oluşturulan çöp döküm alanının kendilerine ait olmadığını ve burayı kullanmadıklarını belirtti.

Bulut, çok büyük rahatsızlık duydukları sorunun çözümü için mahalle sakinlerine söz verdiklerini, bu kapsamda 2017-2019 yılları arasında bölgeye "Çöp dökülmesi yasaktır" yazılı pankart astıklarını ve atıkları Milli Emlak'tan tahsis ettikleri yeni yere döktüklerini bildirdi.

Çay tarafına set yapıldığını da anlatan Bulut, "Fakat 2 yıl üst üste gelen sel, setimizi yıktı ve sel yatağı çöp alanına doğru girdi. O görüntü yoktu, üzeri kapalıydı ama selden sonra bu noktaya geldi. Belediye olarak mutlaka bir şeyler yaparız." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Adem Karaca koku, sinek ve yabani hayvanlardan dolayı bölgede durulamadığını dile getirdi.

Karaca, yığınların çaya karıştığına ve çevreye yayıldığına, büyükbaş hayvanlarının çöplerin arasında otladığına değinerek, alanın kaldırılması ve üstünün kapatılması için çalışma yapılmadığını savundu.

Kaynak: AA

Mengen, Bolu, Çay, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mengen'deki Çöp Döküm Alanı Çevre Kirliliğine Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 19:12:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mengen'deki Çöp Döküm Alanı Çevre Kirliliğine Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement