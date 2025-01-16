Mental Retardasyon Hastası Yusuf Şahin'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Mental Retardasyon Hastası Yusuf Şahin'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti

Mental Retardasyon Hastası Yusuf Şahin\'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti

Dilovası ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki mental retardasyon hastası Yusuf Şahin, düzenlenen etkinlikler sayesinde jandarma üniforması giyerek 1 günlük askerlik deneyimi yaşadı ve temsili terhis belgesi aldı.

16.01.2025 14:50  Güncelleme: 14:53
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde mental retardasyon (Zeka geriliği) hastası Yusuf Şahin'in (20) asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu. Jandarma üniforması giyen Şahin, kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde eğlendi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan mental retardasyon hastası Yusuf Şahin'in asker olma isteğini öğrenen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Said Arı harekete geçti. Şahin, evinden alınarak Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen etkinlikte jandarma üniforması giydirilen Yusuf Şahin, personele bir araya geldi. Jandarma aracına bindirilen Şahin, ilçede devriye attı. İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, Yusuf Şahin'e temsili askerlik terhis belgesini takdim etti.

Törenin ardından belediyenin düğün salonunda Şahin için asker eğlencesi düzenledi. Aile bireylerinin de katıldığı eğlencede Yusuf Şahin, halay çekip 1 günlüğüne jandarma olmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mental Retardasyon Hastası Yusuf Şahin'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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