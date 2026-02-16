Menteşe Belediye Tiyatrosu, Denizli Acıpayam'da İki Oyun Birden Sahneledi

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Tiyatrosu, 13-14 Şubat 2026 tarihlerinde Denizli Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi'nde "Çocuk Parkı Yaraları" ve "Eyvah Kral Oldum" oyunlarını ücretsiz olarak sahneledi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki gün boyunca iki farklı oyunla izleyici karşısına çıktı. "Çocuk Parkı Yaraları" ile "Eyvah Kral Oldum" adlı oyunların ücretsiz gösterimlerine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Çocuk Parkı Yaraları" izleyiciyle buluştu

Program kapsamında ilk olarak tek perdelik dram türündeki "Çocuk Parkı Yaraları" sahnelendi. Oyunda, Kayleen ve Doug karakterlerinin çocukluktan yetişkinliğe uzanan sancılı bağları ve içsel hesaplaşmaları konu edildi.

"Eyvah Kral Oldum" miniklerden ilgi gördü"

Etkinliğin ikinci gününde sahnelenen "Eyvah Kral Oldum" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden ilgi gördü. Minikler, oyun boyunca çalan hareketli şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendi.

Yıldırım'dan ekibe teşekkür

Gösterimlerin ardından izleyiciler, Menteşe Belediye Tiyatrosu ekibini uzun süre alkışladı. Oyunları izleyen Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, günün anısına Menteşe Belediye Tiyatrosu ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.