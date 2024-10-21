Menteşe Belediye Tiyatrosu Yeni Döneme 5 Oyunla Giriş Yapıyor

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(MUĞLA) - Yeni döneme 5 farklı oyunla girecek olan Menteşe Belediye Tiyatrosu, perdelerini 25 Ekim 2024 tarihinde 'Ölüm ve Bakire' oyunu ile açacak.

Ekim-Ocak dönemine 5 oyunla girecek olan Menteşe Belediye Tiyatrosu, oyunlarını Ayhan İçöz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluşturacak.

25 Ekim 2024 Cuma günü Ayhan İçöz sahnesinde Ölüm ve Bakire oyunuyla başlayacak olan gösteri takvimi şöyle:

Kasım 2024 Ayhan İçöz Sahnesi:

-1 Kasım Cuma 20.00/ Biz Size Hayranız (Komedi)

-8 Kasım Cuma 20.00/ Ölüm ve Bakire (Dram)

-22 Kasım Cuma 20.00/ Biz Size Hayranız - Özel Gösterim (Komedi)

-29 Kasım Cuma 20.00 Juliet and Romeo (İngilizce Komedi)

-30 Kasım Cumartesi 14.00 Oyuncaklar Dünyası (Çocuk Tiyatrosu)

Aralık 2024 Ayhan İçöz Sahnesi:

-6 Aralık Cuma 20.00/ Ölüm ve Bakire (Dram)

-13 Aralık Cuma 20.00/ Juliet and Romeo (İngilizce Komedi)

-14 Aralık Cumartesi 14.00/ Oyuncaklar Dünyası (Çocuk Tiyatrosu)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi:

-20 Aralık Cuma 20.00/ Ödenmeyecek, Ödemiyoruz (Komedi)