Menteşe Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Menteşe Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Menteşe Belediyesi'nin açık hava sinema günleri, Çamoluk Mahallesi'nde başladı. İlk film olarak 'Entelköy Efeköye Karşı' gösterildi. Belediye tarafından izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

22.08.2024 15:34  Güncelleme: 15:54
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin açık hava sinema günleri, Çamoluk Mahallesi'nde başladı. Gösterimi yapılan ilk film, 'Entelköy Efeköye Karşı' oldu.

Menteşe Belediyesi kültür, sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği açık hava sinema günlerine, Çamoluk Mahallesi ile başladı. Etkinliğe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Belediye tarafından izleyicilere, patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ilçenin sahip olduğu olanakları kırsal mahallelere taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Menteşe Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği günlük belediye hizmetlerimizin dışında sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yürütüyor, kentin imkanlarını ve olanakları köylerimize ve mahallelerimize taşıyoruz. Sosyal projelerimizin yanında kırsal bölgelerimizde sağlık taraması da yapıyoruz. Sağlık taramasına Dağpınar ve Zeytin Mahallelerimizden başladık. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine kırsaldaki çocuklara yönelik yaz turnesinde tiyatro etkinlikleri düzenliyoruz. Çocukları tiyatro ile tanıştırıyor, aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Sosyal projelerimiz içinde yer alan sinema günlerinin ilkini de Çamoluk Mahallemizde başlattık. Çamoluklu vatandaşlarımız, Muğla'nın tanıtımına büyük katkı koyan yönetmen - senarist değerli hemşehrimiz Yüksel Aksu imzalı filmlerden, 'Entelköy Efeköy'e Karşı' filmini patlamış mısır ve gazoz eşliğinde izlediler. Menteşe Belediyesi olarak amacımız, sinemaya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde yaşayan insanların, sosyal bağlarını güçlendirmek ve kültür, sanat etkinliklerine katılımını arttırmak. Açık Hava Sinema Günleri'ni hafta da iki gün farklı mahallelerimizde düzenlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Son Dakika

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