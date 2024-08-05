Menteşe Belediyesi Can Dostlar Farkındalık Sergisi Düzenliyor

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, sahipsiz sokak köpeklerine dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için vatandaşların çektiği fotoğraflarla "Can Dostlar Farkındalık Sergisi" düzenleyecek.

Can Dostlar Farkındalık Sergisi'ne katılmak isteyen vatandaşlar sokaktaki sahipsiz can dostların fotoğraflarını çekip 7 ile 14 Ağustos 2024 tarihleri arasında 'candostlar@mentese.bel.tr' adresine gönderebilecek. Fotoğraflar, 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 18.00'de Menteşe Belediyesi Yalabık Parkı'nda sergilenecek.

Başkan Gonca Köksal, "Buradaki amaç son zamanlarda daha çok ilgiye, sevgiye ve desteğe ihtiyacı olan can dostlarımızla ile ilgili farkındalık oluşturmak. Can dostlarımızı konu alan sergiye hemşehrilerimizin güçlü bir katılım göstereceğine inanıyorum. Biz öldüren değil, yaşatan belediye olacağız" dedi.