Menteşe'de 380 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Menteşe ilçesinde tespit edilen 1 şüpheliye gelen kargo kolisinde, 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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