Muğla'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının, takılı unutulan bir ütüden çıktığı değerlendirilirken, evdeki koltuk, ütü masası ve halı zarar gördü, diğer odalar da dumandan etkilendi.
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi’nde ütüden kaynaklandığı belirtilen yangında ütünün bulunduğu odadaki eşyalar zarar gördü.
YANGININ NEDENİ "ÜTÜ"
Yerkesik Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından evin içerisinden yoğun duman çıktığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde soğutma çalışması başlatıldı.
Yangının, takılı unutulan ütüden çıktığının değerlendirildiği belirtildi.
Yangında odadaki koltuk, ütü masası ve halı alev ve ısıdan zarar görürken, diğer odalar da dumandan etkilendi.
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