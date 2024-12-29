Menteşe\'de Kar Yağışı 100 Santimetreye Ulaştı

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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde kar kalınlığını 100 santimetreye kadar ulaştı. Yılanlı mevkisine giden vatandaşlar kar topu oynarken, bölgedeki buzlanma ve sis ise sürücüler için tehlike oluşturdu.

Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığını 100 santimetreye kadar ulaştı.

Kent merkezinden 15 kilometre yürüyerek Yılanlı mevkisine ulaşan aileler, çocuklarıyla kartopu oynadı. Ancak hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, dönüş yolunda zincir takmak zorunda kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, yolların kapanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de Menteşe-Göktepe karayolunda sürücüleri yavaş gitmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -