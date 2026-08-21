Menteşe'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 50 orman işçisi ile müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan 1 saatlik müdahale sonucu saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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