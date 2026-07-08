Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Özlüce Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan tartışmada tüfekle ateş açtığı H.K'nin (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan C.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli C.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Menteşe'de Tüfekle Vurma Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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