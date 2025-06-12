Menteşe ve Sindelfingen Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ile Almanya'nın Sindelfingen Belediyesi arasında kent diplomasisi alanında iş birliği protokolü imzalandı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, protokole ilişkin, "Sanayi gücü ve yenilikçi vizyonuyla öne çıkan Sindelfingen ile özellikle çevre, gençlik, eğitim, kültür, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik gibi birçok alanda ortak projeler geliştirmek, birlikte öğrenmek ve üretmek üzere yola çıktık" dedi.

Menteşe ile Sindelfingen arasında uluslararası iş birliği protokolü imzalandı. Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Bernd Vöhringer ile Köksal Aras tarafından imzalanan protokol, kültürden dijital dönüşüme pek çok alanda iş birliğini kapsıyor.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köksal Aras, şunları söyledi:

"Uluslararası iş birlikleri ve vizyoner projeler, kentimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bugün burada yalnızca iki belediye arasında değil, halklarımız arasında da kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalıcı bir bağ kuruluyor. Sanayi gücü ve yenilikçi vizyonuyla öne çıkan Sindelfingen ile özellikle çevre, gençlik, eğitim, kültür, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik gibi birçok alanda ortak projeler geliştirmek, birlikte öğrenmek ve üretmek üzere yola çıktık. Bu iş birliği, Menteşe'mizin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacak; şehirlerimiz arasında kültürel etkileşimi ve iyi belediyecilik örneklerinin paylaşımını güçlendirecek. Bu protokol, Menteşe'mizin dünyaya açılan kapısıdır. Kentlerimiz arasında dostlukları güçlendirecek, ortak projelere ve karşılıklı öğrenmeye açık, çağdaş bir yerel yönetim olarak bu bağı büyütmeye kararlıyız."

Geçmiş temaslar ve Sindelfingen hakkında

Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte geçen mart ayında Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Bernd Vöhringer ile beraberindeki heyeti Menteşe'de ağırlamış ve önemli temaslarda bulunmuştu.

Sindelfingen, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan, otomotiv ve tekstil sanayisiyle öne çıkan köklü bir kenttir. Mercedes-Benz'in en büyük üretim tesislerinden birine ev sahipliği yapan şehirde aynı zamanda tarihi dokusunu koruyan birçok yapı da bulunmaktadır. 65 bin nüfuslu Sindelfingen, sanayi kenti kimliğinin yanı sıra kültürel mirasıyla da dikkati çekmektedir.