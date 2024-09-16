Menteşspor, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Şampiyon Oldu

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Menteşspor ve Burhanspor'un karşı karşıya geldiği 'Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası Fındıkpınarı ve Ayvagediği Süper Kupa Finali'ni izledi. Kıran kırana geçen mücadelede şampiyon olan Menteşspor, kupasını Başkan Seçer'in elinden aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Menteşspor ve Burhanspor'un karşı karşıya geldiği 'Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası Fındıkpınarı & Ayvagediği Süper Kupa Finali'ni izledi. Şampiyon olan Menteşspor, kupasını Başkan Seçer'in elinden aldı. Normal süresi 1-1 beraberlikle biten maç penaltılara kaldı ve karşılaşmayı 7-6 skor ile Menteşspor kazanarak şampiyon oldu. Başkan Seçer de maçı izleyerek, taraftarın coşkusuna ortak oldu.

Toroslar Belediyesi Koray Aydın Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa Finali'ni Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, muhtarlar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları izledi. Başkan Seçer şampiyon takım Menteşspor'a kupasını takdim ederken, 2. takımada madalyaları Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Süper Kupa Maçı heyecanlı geçti

Şampiyon olan 2 takım Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Menteşspor ile Burhanspor'un kıyasıya rekabet ettiği maç centilmence davranışlara sahne olurken, kupa heyecanına mahalleliler de coşkuyla dahil oldu.

"İnanarak gittim ve golü attım"

90+3'te attığı gol ile beraberliği yakalayan ve maçın kazanılmasının önünü açan Menteşspor kalecisi Hasan Gurup, "Maçın çok çetin geçeceğinden emindim, rakibimiz de çok güçlüydü. Biz de iyi bir takımız, eksikliğimiz olmasına rağmen güzel mücadele ettik. İnanarak gittim ve golü attım. Taraftar da çok iyiydi. Başkan'ımıza çok teşekkür ederim bu turnuva için. Köyler birleşti, insanlar bir araya geldi" diye konuştu.

Menteşspor'da oynayan Burhan Özdemir ise, "Çok zor bir maç oldu, 90. dakikada kalecimizin golüyle beraberliği yakaladık ve penaltılarda maçı kazandık. Çok keyifli bir maçtı" dedi.

Çekişmeli maçta ikinci olan Burhanspor'un kaptanı ve kalecisi Mehmet Dedemen, centilmence bir yarış olduğunu söyledi. Taraftarın da çok büyük desteği olduğu için mutlu olduklarını kaydeden Dedemen, "Umarım bu tür güzel organizasyonlarda yine buluşuruz. Biz köyümüzde bir kulüp kurduk, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla. Bütün köylerden de böyle adımlar bekliyorum. Çünkü birçok yetenekli genç oyuncumuz var, bunlar ortaya çıkıyor ve sporcular ile taraftarlar arasında da kaynaşma oluyor. O yüzden ikinci olsak da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası'nda 24 takım, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği Futbol Turnuvası'nda 18 takım olmak üzere turnuvalarda toplam 42 takım yer aldı.