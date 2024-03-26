Meral Akşener: \'Bu Üçkağıttan Sıyrılalım\'

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'nin Keşan ilçesinde; "Sayın Özgür Özel, Edirne'nin merkezinde, 'Eğer bize oy vermezseniz AK Parti kazanır' dedi. Halbuki Hamdi Sedefçi ileride. Orada, AK Parti ile İYİ parti yarışıyor... Ordu'da da AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor, aynı Özgür Özel, orada ki seçmenlerine, 'AK Parti seçilmesin diye gidip başkasına oy vermeyin dedi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de partisinin Keşan Belediye Başkan adayı Zafer Sarıkeçe'ye oy istedi... Yaptığı esnaf ziyaretinin ardından alanda toplanan kalabalığa seslenen Akşener, şunları dile getirdi:

"Eğer beni güçlendirirseniz emekli maaşlarının ikramiyesinin 7 bin lira, 17 bin lira seyyanen zam ve aynı zamanda en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması için Sayın Erdoğan'a sesleniyorum her bir konuşmamda. Sesleniyorum çünkü sahada gezen bir tek ben varım. Herkes ya otobüs üstünden ya da kürsülerden böyle acayip havalı cıvalı, asortik yerlerden nutuk atıp gidiyor. Ben sizi 3 sene boyunca Hakkari'den Edirne'ye dinledim. Öğrendim sizden pek çok şey. Bizim partimizi, milletimizin sesi olmak üzere kurduk. Bizim partimiz; milletimizi, seçmenimizi velinimet eylemek üzere kuruldu. Şimdi Zafer'e verilecek oy, aynı zamanda Meral Akşener'e verilecek oydur. Tutun elimi, uzatıyorum. Sizin haklarınızı söke söke alacağım. Söz veriyorum. Aç emekli kalmayacak. 10 bin lirayla geçinebilir misiniz? Mümkünatı yok. Çiftçi; mazot, elektrik, gübre, yem parasından beli bükülmüş durumda. Süt hayvanları kesime gönderiliyor. Dışarılardan hayvan, saman, buğday ithalat yapılıyor. Bunlar, Türkiye'nin olmazsa olmaz yetiştirdiği ürünler; kayboldu gitti.

"BU ÜÇKAĞITTAN SIYRILALIM"

Bir taraf diyor ki, Sayın Özgür Özel, Edirne'nin merkezinde dedi ki, 'Eğer bize oy vermezseniz AK Parti kazanır. Ona göre'. Halbuki Hamdi Sedefçi ileride. Orada AK Parti ile CHP yarışmıyor. AK Parti ile İYİ Parti, Hamdi Sedefçi yarışıyor. Ordu'da da AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor, aynı Özgür Özel, orada dedi ki seçmenlerine, 'AK Parti seçilmesin diye gidip başkasına oy vermeyin, kendi partinize oy verin'. Şimdi ne oldu? Ben bir Rumeli kızıyım. Bu tür üçkağıtları yemiyorum. Alışmış arkadaşlar. Birbirlerinden memnunlar. Bir yere gidiyor. Abilerin biri diyor ki, 'Bize oy verin, CHP gelir'; öbürü gidiyor, diyor ki, 'Bize oy verin, AKP gelir'. Ben de diyorum ki, bu üçkağıttan sıyrılalalım. Bu üçkağıt, sizi çırak çıkarıyor. 10 bin lira emekli maaşını bütün seçim boyunca söyleyen bir tek ben varım."