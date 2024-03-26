Meral Akşener: \'Bu Üçkağıttan Sıyrılalım\'

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'nin Keşan ilçesinde; "Sayın Özgür Özel, Edirne'nin merkezinde, 'Eğer bize oy vermezseniz AK Parti kazanır' dedi. Halbuki Hamdi Sedefçi ileride. Orada, AK Parti ile İYİ parti yarışıyor... Ordu'da da AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor, aynı Özgür Özel, orada ki seçmenlerine, 'AK Parti seçilmesin diye gidip başkasına oy vermeyin dedi" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de partisinin Keşan Belediye Başkan adayı Zafer Sarıkeçe'ye oy istedi... Yaptığı esnaf ziyaretinin ardından alanda toplanan kalabalığa seslenen Akşener, şunları dile getirdi:
"Eğer beni güçlendirirseniz emekli maaşlarının ikramiyesinin 7 bin lira, 17 bin lira seyyanen zam ve aynı zamanda en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması için Sayın Erdoğan'a sesleniyorum her bir konuşmamda. Sesleniyorum çünkü sahada gezen bir tek ben varım. Herkes ya otobüs üstünden ya da kürsülerden böyle acayip havalı cıvalı, asortik yerlerden nutuk atıp gidiyor. Ben sizi 3 sene boyunca Hakkari'den Edirne'ye dinledim. Öğrendim sizden pek çok şey. Bizim partimizi, milletimizin sesi olmak üzere kurduk. Bizim partimiz; milletimizi, seçmenimizi velinimet eylemek üzere kuruldu. Şimdi Zafer'e verilecek oy, aynı zamanda Meral Akşener'e verilecek oydur. Tutun elimi, uzatıyorum. Sizin haklarınızı söke söke alacağım. Söz veriyorum. Aç emekli kalmayacak. 10 bin lirayla geçinebilir misiniz? Mümkünatı yok. Çiftçi; mazot, elektrik, gübre, yem parasından beli bükülmüş durumda. Süt hayvanları kesime gönderiliyor. Dışarılardan hayvan, saman, buğday ithalat yapılıyor. Bunlar, Türkiye'nin olmazsa olmaz yetiştirdiği ürünler; kayboldu gitti.
"BU ÜÇKAĞITTAN SIYRILALIM"
Bir taraf diyor ki, Sayın Özgür Özel, Edirne'nin merkezinde dedi ki, 'Eğer bize oy vermezseniz AK Parti kazanır. Ona göre'. Halbuki Hamdi Sedefçi ileride. Orada AK Parti ile CHP yarışmıyor. AK Parti ile İYİ Parti, Hamdi Sedefçi yarışıyor. Ordu'da da AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor, aynı Özgür Özel, orada dedi ki seçmenlerine, 'AK Parti seçilmesin diye gidip başkasına oy vermeyin, kendi partinize oy verin'. Şimdi ne oldu? Ben bir Rumeli kızıyım. Bu tür üçkağıtları yemiyorum. Alışmış arkadaşlar. Birbirlerinden memnunlar. Bir yere gidiyor. Abilerin biri diyor ki, 'Bize oy verin, CHP gelir'; öbürü gidiyor, diyor ki, 'Bize oy verin, AKP gelir'. Ben de diyorum ki, bu üçkağıttan sıyrılalalım. Bu üçkağıt, sizi çırak çıkarıyor. 10 bin lira emekli maaşını bütün seçim boyunca söyleyen bir tek ben varım."
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener: 'Bu Üçkağıttan Sıyrılalım' - Son Dakika
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen Kardeşlik Buluşması etkinliğinde yetim çocuklar bir araya geldi. Etkinliğe vakıf üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer de katıldı. İlhan Zafer, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, Müslümanların bu ayda sorumluluklarının olduğunu belirtti ve dünyadaki zulümlerin son bulması için dua etti. Ayrıca, çocuklara vakıf olarak kaliteli hizmet verdiklerini ve onların eğitimlerine destek olduklarını ifade etti.
Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir hafta içinde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyet işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında Gazi Paşa İlkokulu'nda velilere bilgilendirme semineri düzenledi. Siber polisler, 110 kişiyi siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirdi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve fişekler bulundu. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.
Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Kurmi'nin cenaze törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.
Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Doruk, çocuklara umut ve destek mesajları vererek, devletin şefkat elinin her zaman onların üzerinde olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?