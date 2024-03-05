Meral Akşener: Emekli aylıklarına 11 bin lira zam yapılmalı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli aylıklarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam ile ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçeye seçim otobüsüyle gelen Akşener'i partililer karşıladı.

Hamamönü'ndeki dükkanları gezen Akşener, 3 yıl boyunca esnafı ziyaret ettiğini ama o ziyaretlerinde oy istemediğini anlattı.

Akşener, Amasya'da İYİ Parti'nin astığı "Gençlere söz verdin mülakatı kaldır. Mülakatı kaldırmayanları gençler unutma." ve "Emeklilere söz verdin gereğini yap. Emekliler, sana sözünü yerine getirmeyeni unutma." yazılı afişlerin AK Parti'nin YSK'ye bulunduğu müracaat üzerine kaldırılmasına karar verildiğini söyledi.

Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Ölçü ne biliyor musunuz? Halkı kin ve nefrete sevk etmek ve tehdit etmek. Koskoca iktidarı biz tehdit ediyoruz. Sizin sesiniz olmak üzere yola çıkan İYİ Parti'nin üzerine gidiyor. Eğer bu tuhaflıklardan kurtulmak istiyorsak bu seçimde sağ ve sol kulakları hafiften çekiniz. Tabii morartabilirsiniz de... O kadarına izin var. Koparmayın, sonrasına bakacağız."

"En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı"

Akşener, ziyaretinin ardından bir gazetecinin emekli aylıklarına yönelik sorusuna şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti olarak ben esnaf gezmeye başladığımdan beri emeklilerin halini görmeye ve anlatmaya başladık. Gelinen noktada bazı düzenlemeler yapıldı ama yetmez. Uçmuş vaziyette bütün fiyatlar. Dolayısıyla bir emekli maaşına seyyanen 11 bin lira bütün emeklilere zam yapılması gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor. Bayramda verilecek olan ikramiyenin 7 bin lira olması gerekiyor. Ben bunu söylemeye devam edeceğim."

"Bunlar yapılmadığı takdirde emeklileri iktidarı cezalandırmaya davet ettiğini" söyleyen Akşener, "Dolayısıyla oylarına talibiz. Biz eğer bu seçimde öngördüğümüz bir sonuç alırsak 2028'de inşallah iktidar olacağız. O zaman da biz bunları yerine getireceğiz." diye konuştu.

Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

Akşener, daha sonra Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini de ziyaret etti. Kabre karanfil bırakan Akşener, dua etti.

Daha sonra bir kafeye geçen Akşener, gençlerin masasına oturarak onlarla da sohbet etti. Akşener, üniversite öğrencisi gençlerden seçimde memleketlerine gidip partisinin adaylarına oy vermesini istedi.

Akşener, ilçedeki ziyaretinde vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bir süre sohbet de etti.