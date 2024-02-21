Meral Akşener: Emeklilerin bayram ikramiyesi azalmış kuşa dönmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilere 2018 yılında verilmeye başlanan ve 217 dolara denk gelen bayram ikramiyesinin bugün yüzde 50 oranında artırılmış haliyle bile 97 dolar ettiğini belirterek, "Emeklinin bayram ikramiyesi gerçekten artmış mı? Açıkça görüyoruz ki artmamış tam tersi azalmış kuşa dönmüş" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi üzerinden alım gücü hesabı yapan Akşener, ilk kez 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan ve 217 dolara denk gelen ikramiyenin bugün 97 dolar olduğunu kaydetti. Akşener, şöyle konuştu:
"2018 yılında 1000 lira olan bayram ikramiyesi enflasyonun hızlı artışına rağmen 6 yıl içinde sadece iki defa arttırıldı. ve çıka çıka 2000 liraya çıkartıldı. Son olarak da önümüzdeki bayramlar için de yüzde 50 artışla 3000 lira yapıldı. Gelin şimdi bir hesap yapalım. 3000 lira gerçekten bir artış mı yoksa kayıp mı? Gelin birlikte bakalım. Mesela 2018 yılında bir emeklinin bayram ikramiyesi 217 dolara denk geliyordu. Bugün ise arttırılmış haliyle bile 97 dolar ediyor. Yani yarısından bile az. O da bayrama kadar dolar yerinde durursa. Mesela 2018 yılında emekli bir vatandaşımız bayram ikramiyesi ile 25 kg kıyma alabiliyordu. Bugün ise 7,5 kg kıyma alabiliyor. Yani 3'te 1'nden bile az. Mesela 2018 yılında emekli bir vatandaşımız bayram ikramiyesi ile 158 litre benzin alabiliyordu. Bugün ise 73 litre alabiliyor. Yani yarısından bile az. Mesela 2018 yılında bir emeklinin bayram ikramiyesi aylık asgari net ücretin yüzde 62,5'ne denk geliyordu. Bugün ise bu oran asgari ücretin yüzde 17,5'ne düştü. Yani 5'te 1'nden bile az. Durum böylesine ibretlikken ben de şimdi buradan sormak istiyorum. Emeklinin bayram ikramiyesi gerçekten artmış mı? Açıkça görüyoruz ki artmamış tam tersi azalmış kuşa dönmüş. Yani sayın Erdoğan'ın emeklilerin yılı ilan ettiği 2024'te emeklilerimize yine çile reva görülmüş. Emeklilerimize yine yokluk layık görülmüş. Emeklilerimiz yine açlığa mahkum edilmiş. Nitekim bunu sadece biz değil bizzat emeklilerimiz de söylüyor."
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