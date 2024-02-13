Meral Akşener, Erzincan'daki maden ocağındaki heyelanı endişeyle takip ediyor - Son Dakika
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Meral Akşener, Erzincan'daki maden ocağındaki heyelanı endişeyle takip ediyor

Meral Akşener, Erzincan\'daki maden ocağındaki heyelanı endişeyle takip ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'da meydana gelen maden ocağındaki heyelanı endişeyle takip ettiğini belirterek, daha önce uyarılarda bulunduklarını ancak dikkate alınmadığını söyledi. Akşener, göçük altında kalan madencilerin sağ salim kurtarılmasını umut ettiğini ve ülkenin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını diledi.

13.02.2024 18:29
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz. Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız. Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Akşener'in paylaşımı şöyle:

"Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz. Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız. Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA

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