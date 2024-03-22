Meral Akşener Tekirdağ\'da Esnaf Ziyaretleri Yaptı

HABER: HAKAN KAYA, KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT
Seçim çalışmalarını Tekirdağ'da sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener, Marmaraereğlisi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, yerel seçimlerde belediye başkan adaylarına oy istedi. Bir balıkçı dükkanına giren Akşener ile esnaf arasında ilginç diyalog yaşandı. Esnaftan oy isteyen Akşener, esnafın Tekirdağlı annesinin muhacir olduğunu öğrenince, "Ya bak, ananı bela ederim başına" diye takıldı ve oylarına talip olduğunu söyledi.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala seçim gezilerini sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün Tekirdağ'daydı. İlk olarak Marmaraereğlisi'ne giden Akşener burada partisinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet İlker Atasever, Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Zeki Uzun ve ilçe teşkilatıyla birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi, adaylarına oy istedi.
"SURİYELİLERİN ELİNDEN TELEFON DÜŞMÜYOR BİZ TUŞUNA BASMAYA KORKUYORUZ"
Ayaküstü bir vatandaşla sohbet eden Akşener, "Bu seçim boyunca ben emekli, atanamayan öğretmen ve mülakat konuştum. Hatta çok eleştirildim. Yerel seçime dair bir şey demiyor, bunları söylüyor diyor. Halbuki seçim var, şimdi seçimde oy almak isteyen iktidar... Mesela diyorum ki, bir emekliye bayram öncesi verilecek ikramiyeyi 7 bin lira yap. 11 bin lira seyyanen zam yap Sayın Erdoğan. En düşük emekli maaşı olsun asgari ücret kadar. Şimdi bunları yaptın, yaptın. Yani yaptığın takdirde tamam. Bizim görevimiz sizin avukatınız olmak. Onun görevi nedir? Bu hizmetleri yapmak. Diyor ki 'para yok!' Para yoksa Suriyelilere nasıl buluyorsun diyorum" şeklinde konuştu. Araya giren yurttaş, "Suriyelilerin elinden telefonlar düşmüyor. Biz tuşuna basmaya korkuyoruz" cevabını verdi.
"KÖK SÖKTÜRECEĞİM"
Konuşmasına devam eden Akşener, "Bunları yapmadığın zaman ben emeklilerin oyuna talibim. Ondan sonra da 2028'e kadar söz sana. Kök söktüreceğim diyorum. Nasıl muhalefet yapılırmış görelim" diye konuştu.
"OYLARI VERİN ABAN NE YAPACAK GÖR"
Berber dükkanını da ziyaret eden Akşener, berberin, "İnşallah sizi de cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz ama maalesef olmuyor" sözleri üzerine "Ben geçen gün dedim ki bir yerde ömrüm geçti birilerine kazandırırken, bir kere de beni kazandırın. Oylarınızı verin görün muhalefet nasıl yapılıyor. Oyları verin aban ne yapacak gör" cevabını verdi.
AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINI ŞİKAYET ETTİ
Kıraathane ziyaretinde ise Akşener'e AKP'li belediye başkanından şikayetçi olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Biz bu memlekette çamurun içinde yüzüyoruz. Sözde iktidar partisinde burası. Ama hiçbir şey yaptığı yok. Çamurun içinde biz yüzüyoruz, evlerimize giremiyoruz. Ama bazı insanlar görmüyorsa biz ne diyelim" dedi. Bunun üzerine Akşener ise belediye başkan adayının seçilmesi halinde bu sorunu çözeceğini söyledi.Balıkçı dükkanına giren Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına oy istedi.
"ANANI BAŞINA BELA EDERİM"
Esnafın, "İnşallah. Bakacağız artık. Kısmet diyoruz" demesi üzerine Akşener şöyle konuştu:
"Ben 3 sene esnaf gezdim. ve o dükkanların içinde bir başka partiyi yermedim kendi partimi övmedim sadece sizi dinledim ki Türkiye'de neşeli bir şekilde seçimler yapılabilsin. Nasıl sizin için müşteri velinimetse bizim için de seçmen velinimet olsun. Şuculuk buculuk üzerinden çok kolay oy alınıyor. Oylarınız biraz pahalı olsun. Hizmete göre, projeye göre rekabet edilsin, o rekabet de sizin lehinize olsun. Ama yine de bizzati, şahsen ben bir misafir olarak..."
Esnafın Tekirdağlı annesinin ise muhacir olduğunu öğrenen Akşener, "Ya bak ananı bela ederim başına" diyerek takıldı, oylarına talip olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener Tekirdağ'da Esnaf Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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