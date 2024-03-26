Meral Akşener: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AKP kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İYİ Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Edirne'nin başka bir ilçesine de AKP'li bakanlar gelip diyor ki, 'Sakın ola ki AKP'li adaylar dışında başka bir yere oy vermeyesiniz. Oylar bölünür, CHP gelir'. Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Edirne'deki iftar programına katıldı. Burada yurttaşlarla bir araya gelen Akşener, şunları söyledi:

"SEÇMENİN SESİNİ DUYMADAN, BİR MASKELİ BALOYLA KOLAY OY ALMA"

"Şu anda varsayalım her konuda suçlu benim ama biz aldık 9,67. Hani, 'Buraya kola kutusunu koysak yüzde 60 oy alır' diyenler vardı ya. Düşün 9,67'yi, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 51'le bize rağmen kazanabilirdi ama olmadı. Şimdi bu maskeli balodan bu siyasetçilerin bütün bu yolculuk esnasında çok memnun olduğunu gördüm. Mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AKP kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İYİ Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Edirne'nin başka bir ilçesine de AKP'li bakanlar gelip diyor ki, 'Sakın ola ki AKP'li adaylar dışında başka bir yere oy vermeyesiniz. Oylar bölünür, CHP gelir.' Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bunu bilmek için gayret göstermeden bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik.

"SÖKE SÖKE YERİNE GETİRMEZSEM GELİN BENDEN HESAP SORUN"

Bu maskeli baloyu daha rahat yerin dibine sokmak için sizden güç, kuvvet istiyorum. Sebebi şu: Bakın bu seçim boyunca ben emekli konuştum. İki taraf da dalga geçti, yandaş ve yoldaş medya benimle dalga geçti. Hadi Erdoğan'ı destekleyen medyayı anlıyorum çünkü emekliyi süründürüyor ama yoldaş kardeşler size ne oluyor? 10 bin lirayla emekli aç. Sayın Erdoğan kaldı 4 gün, emeklinin bayram parasını 7 bin lira yapacaksın. Emekliye 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın, en düşük emekli maaşını da asgari ücret seviyesinde yapacaksın. Yapmadığı takdirde siz bana güç verin, söke söke yerine getirmezsem gelin benden hesap sorun. 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılır göstermezsem benden hesap sorun."