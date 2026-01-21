Depremde Yıkılan Meral İş Hanı Davası... Müteahhit 11 Yıl 1 Ay 10 Gün Hapis Cezasına Çarptırıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İş Hanı davasında, müteahhit Mehmet Suat Altıntaş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılırken, diğer iki sanık beraat etti.

6 Şubat depremlerinin ikincisinde Meral İş Hanı'nın yıkılması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Suat Altıntaş ile belediye görevlileri İsmail Bozyiğit ve Nurettin Sevim hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar İsmail Bozyiğit ve Nurettin Sevim ile avukatları duruşmaya katıldı; sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Suat Altıntaş'a 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilmesine, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve tutuklamanın geri bırakılmasına; diğer iki sanığın beraatine karar verdi.