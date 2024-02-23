Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 5 yıllık hizmetleri paylaştı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, görevi süresince 5 yılda ilçeye yapılan yatırımlar ve hizmetleri paylaştı.
Kavuş, Tantavi Kültür Merkezi'ndeki programda, 5 yılı, çerçevesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla, devamlılık, samimiyet, gayret ve çabayla geçirdiklerini söyledi.
Geçen 5 yıla çok şey sığdırdıklarını aktaran Kavuş, "Bu süreçte yeni yatırımlar ve atılımlar yaptık. Nihayetinde, yüreğine dokunduğumuz, yüzlerini güldürdüğümüz 350 bin kalp biriktirmiş olduk. İşte tüm bunlar, Meramlı hemşehrilerimizle dolu dolu geçirdiğimiz 5 yılın özetidir." dedi.
Bu süreci, vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamakla geçirdiklerini vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:
"Belediyemizin sorumluluk alanı dışında olan işlerde bile, farklı kurumlarla uyum içinde çalışarak çözümler ürettik. Anlatacaklarımız, sadece sayılardan ibaret değil. O sayıların arkasında, tüm kurum ve teşkilatlarımızla beraberliğimiz, çalışmalardaki ihlas ve samimiyetimiz, her anımızdaki cesaret ve tevazu vardır. Çünkü meram her türlü fedakarlığa değer. Bu anlayışımız inşallah önümüzdeki dönemde de devam edecek."
Ardından Kavuş, yenileme, dönüşüm, kamulaştırma ve kentsel dönüşümle alakalı bu güne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sunumunu gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehirleri kalkındırmak ve imar etmek için çalışmak ve ortaya bir iş koymak gerektiğini dile getirdi.
Meram Belediyesi'nin bunu fazlasıyla yerine getirdiğini aktaran Altay, "İnşallah çalışma azminiz ve kararlılığınız artarak devam etsin. Bu dönem Konya'yı diğer şehirlerden ayıran en önemli fark, birlik ve beraberlik içinde iş yapma alışkanlığıydı. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, bakanlarımız ve teşkilatlarımız, birlikte çalışma kültürünü adeta yeniden inşa etti ve buna da 'Konya modeli belediyecilik' denildi." ifadesini kullandı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan ise yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, her şeyin odağında insanın olduğunu, devletin de insanların ihtiyaçlarını esas alarak kalkınmayı tanzim ettiğini kaydetti.
Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
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