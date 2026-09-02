Meriç Hasırcıarnavut'ta 2 bin dönümlük sulama hattı tamamlandı
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde 2 bin dönüm tarım arazisine su ulaştıracak sulama hattı hizmete alındı. Proje, 2026 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirildi ve tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde 2 bin dönüm tarım arazisine su ulaştıracak sulama hattı tamamlandı.
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, projenin 2026 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.
Tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacak sulama hattının hizmete alındığını aktaran Ciğerci, yatırımın ilçeye, köye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Meriç Hasırcıarnavut'ta 2 bin dönümlük sulama hattı tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?