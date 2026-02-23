Meriç ve Tunca Nehirlerinde Taşkın Riski

'MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİ ARASINDAKİ ADA KISMINDA TAŞKIN RİSKİ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, nehirlerin debilerinin yükselmesi ve bazı bölgelerde taşkınların yaşanması üzerine Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu'nun aralarında bulunduğu ilgili kurum müdürleriyle birlikte Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde (AFAD) bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Sezer, nehirlerdeki yükselmenin özellikle yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve alınacak tedbirler noktasında süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Sezer, "Bugüne kadar birkaç toplantı yapmıştık, ancak durumun aciliyetine binaen bugün bir toplantı daha gerçekleştirdik. Özellikle Arda nehrimizde debi 552 metreküpe ulaşmış durumda. Tunca Nehri'nde ise aşağı yönlü bir düşüş var; 212 metreküplerden 197 metreküplere geriledi. Ancak bu iki nehrin Meriç'te birleşmesiyle birlikte Meriç Nehri'nde debi 950 metreküpler seviyesinden 1365 metreküpe kadar yükseldi. İpsala bölgesinde ise 1456 metreküp seviyelerine ulaşmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Kirişhane bölgesinde ilk kez 1365 metreküp seviyesini gördük. Meriç Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle, Tunca Nehri'yle birleştiği noktada geriye doğru bir tepmek söz konusu. Dolayısıyla Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan ada kısmında taşkın riski oluşmuş durumda" dedi.

'TUNCA KÖPRÜSÜ'NÜ İKİNCİ TALİMATA KADAR TRAFİĞE KAPATACAĞIZ'

Kentin Karaağaç Mahallesi ile ulaşımını sağlayan Tunca ve Meriç Köprüsü arasındaki adada, tesislerin, taşkın riskine karşı tahliye edilmeye başladığını belirten Sezer, "Özellikle bu bölgede bulunan tesisler; polis evi, öğretmenevi, DSİ tesisleri, askeri alan ve üniversite çevresinde suyun geriye basma riski söz konusu. Bu nedenle bu geceden itibaren gerekli tedbirleri alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Tunca Köprüsü'nü de ikinci bir talimata kadar trafiğe kapatacağız. Diğer taraftan, Arda Nehri üzerinde bulunan üç baraj var. Türkiye'ye yakın olan iki barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Bu nedenle üç kapaktan su salınımı yapılıyor. Bulgaristan tarafında bu suyun tutulma imkanı yok. Bu suların Türkiye'ye ulaşması zaman alıyor ve bunun etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz" diye konuştu.

'ŞEHİR MERKEZİ İÇİN TAŞKIN BEKLENTİMİZ YOK'

Şehri taşkınlara karşı koruyan yazlık ve kışlık seddelerin aşılması için debinin 2 bin 200 metreküplere ulaşması gerektiğini dile getiren Sezer, "Şu an itibarıyle böyle bir beklentimiz yok. Ancak buna rağmen tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Az önce İçişleri Bakanımızla ve AFAD Başkanımızla görüştüm. DSİ Bölge Müdürlüğümüz, DSİ Genel Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor. Gerekli iş makineleri bölgede hazır bekliyor. Yazlık setlerde zaman zaman yıpranmalar oluyor; bunlarla ilgili güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. Tahliye botları ve diğer ekipman takviyeleriyle de olası bir taşkına karşı hazırlıklarımızı artırıyoruz. Şu an için şehir merkezine yönelik bir taşkın beklentimiz yok. Ancak süreci anbean izliyoruz ve gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Vali Sezer ile beraberindiler daha sonra Tunca ve Meriç Nehri kıyıları ile köprülerde incelemelerde bulundu.