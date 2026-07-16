Merkel'den ABD'ye Seçim Uyarısı

BERLİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 15 Temmuz 2026.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Almanya'daki seçimlere müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Li Hanlin/Xinhua)
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