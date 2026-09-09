Merkel: Putin'in Ukrayna saldırısı İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeni yok etti - Son Dakika
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Merkel: Putin'in Ukrayna saldırısı İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeni yok etti

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Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Putin'in Ukrayna'ya saldırısını eleştirerek bu adımın İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulan düzeni yok ettiğini söyledi. Avrupa'nın Rusya ile diyaloğu yeniden başlatması gerektiğini belirten Merkel, Putin'in hukuk ilkelerini ihlal ettiği gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna savaşı nedeniyle eleştirirken Avrupa'nın Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Merkel, 1 Eylül'de Romanya televizyonu Pro TV'ye verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski Başbakan Merkel, "Putin'in artık var olmayan bir imparatorluğu yeniden kurma düşüncesinin hiçbir haklı gerekçesi yok." dedi.

"Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırarak attığı adım sonsuza kadar onun adıyla anılacak." diyen Merkel, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük çabalarla yeniden tesis edilen düzeni yok etti." ifadesini kullandı.

Merkel, "Rusya, yeniden diyalog kurmaya çalışmamız gereken bir ülke olmaya devam ediyor. Ancak Putin'in hukuk ilkelerini ihlal ettiği gerçeği göz ardı edilemez. Bu, Putin'in mirası ya da korkunç vasiyeti." diye konuştu.

Angela Merkel, Almanya'da 2005-2021 yılları arasında başbakanlık yapmış ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Helmut Kohl'den sonra bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

Merkel, görev süresi boyunca Moskova'yı kamuoyu önünde eleştirirken Kremlin ile görüşmenin kaçınılmaz olduğu konusunda ısrarcı bir tutum sergilemişti.

Çoğu telefonla olmak üzere Batılı liderler arasında Kremlin ile en sık görüşen isim olan Merkel, o dönemde Doğu Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca siyasi yollarla çözülebileceğini dile getirmişti.

Rusya, Almanya'nın kararlarını "gerçek bir savaşın başlangıcı" şeklinde nitelendirmişti

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Konu üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirerek, "Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merkel: Putin'in Ukrayna saldırısı İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeni yok etti - Son Dakika

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