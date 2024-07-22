Merkez Bankası Anketine Göre Enflasyon Beklentisi Düştü - Son Dakika
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Merkez Bankası Anketine Göre Enflasyon Beklentisi Düştü

Merkez Bankası Anketine Göre Enflasyon Beklentisi Düştü

Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Aynı ankette yıl sonu Dolar/TL beklentisi de düşüş göstererek 37,75 TL'den 37,37 TL'ye indi.

22.07.2024 10:51
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(ANKARA) - Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52'den yüzden 42,95'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla yaptığı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Anketin sonuçlarına göre; katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrasının TÜFE beklentisi 31,79'dan yüzde 30,02 seviyesine indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

Ankete ilişkin sonuçlar şöyle açıklandı:

"2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,57 olasılıkla yüzde 25,00-28,99 aralığında, yüzde 41,38 olasılıkla yüzde 29,00-32,99 aralığında, yüzde 10,82 olasılıkla ise yüzde 33,00-36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 31,67'sinin beklentilerinin yüzde 25,00-28,99 aralığında, yüzde 35,00'ının beklentilerinin yüzde 29,00 – 32,99 aralığında, yüzde 18,33'ünün beklentilerinin yüzde 33,00-36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,59 olasılıkla yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 50,61 olasılıkla yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 16,49 olasılıkla ise yüzde 22,00-25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,64'ünün beklentilerinin yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 47,17'sinin beklentilerinin yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 20,75'inin beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken, bu anket döneminde yüzde 50,30 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası Anketine Göre Enflasyon Beklentisi Düştü - Son Dakika

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