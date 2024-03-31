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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 74.232'dir. Seçimlere 162 sandık katılmış olup, açılan sandık oranı %66,12'dir. Kullanılan oy sayısı 37.835'tir ve geçerli oy sayısı 37.223'tür. Katılım oranı ise %77,35'tir. CHP %41,64 oy oranıyla 15.499 oy alarak birinci parti olmuştur. AK PARTİ %25,32 oy oranıyla 9.425 oy alırken, MHP %23,45 oy oranıyla 8.728 oy almıştır. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 162
Açılan Sandık Oranı : % 66,12
Kullanılan Oy : 37.835
Geçerli Oy : 37.223
Katılım Oranı : % 77,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,6415.499
AK PARTİREŞİT POLAT% 25,329.425
MHPHASAN KARA% 23,458.728
DİĞER% 5,532.059
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 1,36506
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 0,97360
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,57213
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,28104
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,2594
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,1869
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1452
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,1246
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0414
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,0310
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,028
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,027
HKPHASAN BAYESEN% 0,026
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,026
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,016
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,015
TKHUĞUR KAYA% 0,013
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,013
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,54449
MHPADİL ÖZKAN% 31,59368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,95314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,526
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 95,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 48,2683
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 40,770
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 9,8817
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,581
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,581
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 98,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 35,81284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 32,66259
AK PARTİMETİN POLAT% 23,2184
DİĞER% 7,6961
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,383
BTPAHMET KARTAL% 0,131
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,131

Kaynak: AA

MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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