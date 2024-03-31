MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|162
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,12
|Kullanılan Oy
|:
|37.835
|Geçerli Oy
|:
|37.223
|Katılım Oranı
|:
|% 77,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,64
|15.499
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 25,32
|9.425
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,45
|8.728
|DİĞER
|% 5,53
|2.059
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,36
|506
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 0,97
|360
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,57
|213
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,28
|104
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,25
|94
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,18
|69
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,14
|52
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,12
|46
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,04
|14
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,03
|10
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,02
|8
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,02
|7
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,02
|6
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,02
|6
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,01
|6
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,01
|5
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,54
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,59
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,95
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,52
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 95,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 48,26
|83
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 40,7
|70
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 9,88
|17
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,58
|1
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,58
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 98,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 35,81
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 32,66
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 23,2
|184
|DİĞER
|% 7,69
|61
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,38
|3
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,13
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,13
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
Beyoğlu'nda okullarda sayılan oylar, torbalara konularak araçlarla İBB Beyoğlu Spor Kompleksi içinde bulunan İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. Oylar araçlarla polis eşliğinde getirilirken çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, bez torbaların içine koyulan oyları Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?