Merkezefendi 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Başladı

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Festival boyunca kentin farklı noktalarında sahnelenecek oyunlarla bayram sevincini sanatla harmanlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı. 30 Nisan'a kadar devam edecek festival, yerli ve yabancı tiyatro ekiplerinin performanslarıyla kente kültür ve sanat şöleni yaşatmayı hedefliyor. Festival kapsamında 5 yabancı ve 9 yerli tiyatro ekibi, Merkezefendi'nin ve Denizli'nin çeşitli mekanlarında birbirinden farklı oyunlar sergileyecek. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivale Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Doğan, Çınar Meydanı'nda İtalya'dan gelen Luigi Ciotta'nın oynadığı "Everything in a case" isimli oyununu izledi.

İspanya'dan gelen El Cruce ekibi "Punto y coma", Özbekistan'dan gelen Kashkadarya R.S.Puppet Theater ekibi "Merhaba Gölgem", Uludağ Üniversitesi GSF ekibi ise "Hamlet" oyununu, İtalya'dan gelen Silence Teatro isimli ekip "White Signs" oyununu ve İtalya'dan gelen Luigi Ciotta isimli tiyatro ekibi "Everyting in a case" oyununu ilçenin farklı noktalarında sahneledi.

23 Nisan'ın Merkezefendi'de sanatla iç içe kutlandığını vurgulayan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "30 Nisan'a kadar gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nde ülkemizin farklı şehirlerinden ve İtalya, İspanya, Ukrayna, Özbekistan ile Bulgaristan'dan gelen tiyatro topluluklarını ağırlayacağız. Festival boyunca kentin farklı noktalarında sahnelenecek oyunlarla bayram sevincini sanatla harmanlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.