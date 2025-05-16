Merkezefendi Belediyesi, Gençlik Haftası'nda Renkli Etkinlikler Düzenliyor

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor. Gençlik Haftası'nın ilk konserinde Necati ve Saykolar müzik grubu sahne aldı. Merkezefendi Belediye Şeniz Doğan, "Bu anlamlı haftada bizlerle olan değerli müzik grubu Necati ve Saykolar'a, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na uzanan Gençlik Haftası'na özel etkinlikler düzenliyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Denizlili müzik grubu Necati ve Saykolar sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları Merkezefendililer ve Denizlililer için söyleyen Necati ve Saykolar, sahneledikleri performans ile büyük beğeni aldı. Cem Karaca, Barış Manço gibi sanatçıların da şarkılarını seslendiren grup, Denizlililere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu anlamlı haftada bizlerle olan değerli müzik grubu Necati ve Saykolar'a, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Melis Fis konseri

Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında bu akşam saat 20.00'de Melis Fis, sahne alacak. Tüm Denizlilileri 19 Mayıs Gençlik Haftası'nın coşkusuna ortak olmaya çağıran Başkan Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi aynı coşkuyu ve enerjiyi yaşamak için Melis Fis konserine bekliyoruz" diye konuştu.