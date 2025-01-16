Merkezefendi Belediyesi Glütensiz Ürün Üretimine Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkezefendi Belediyesi Glütensiz Ürün Üretimine Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla Halk Ekmek Fabrikası'nda glütensiz ürünlerin üretimine başladı. Ürünler kısa süre içinde Halk Market'lerde satışa sunulacak.

16.01.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, glütensiz ürünlerin üretimine başlıyor. Ürünler yakın zamanda Halk Market'lerde satışa sunulacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen glütensiz ürünlerimiz kısa sürede 'Halk Market' raflarındaki yerini alacak. Sağlıklı bir yaşam için attığımız bu adımın, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilmeye başlanan glütensiz ürünlerin deneme üretimi tamamlanmak üzere. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlarla buluşması planlanan ürünler, yakında hayata geçirilecek olan Halk Market'lerde satışa sunulacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'na giderek glütensiz ürünlerin deneme üretimini yerinde inceledi.

Sağlıklı ve ekonomik çözümler sunarak örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlimizde ve ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz çok yakında açılacak olan 'Halk Marketler' aracılığıyla glütensiz ürünlere kolayca ulaşabilecek. Hemşehrilerimizin sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ürünlere erişimini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen glütensiz ürünlerimiz kısa sürede 'Halk Market' raflarındaki yerini alacak. Sağlıklı bir yaşam için attığımız bu adımın, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Halk Ekmek, Belediye, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi Glütensiz Ürün Üretimine Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:21:05. #1.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Glütensiz Ürün Üretimine Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.