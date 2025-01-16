Merkezefendi Belediyesi Glütensiz Ürün Üretimine Başlıyor

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, glütensiz ürünlerin üretimine başlıyor. Ürünler yakın zamanda Halk Market'lerde satışa sunulacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen glütensiz ürünlerimiz kısa sürede 'Halk Market' raflarındaki yerini alacak. Sağlıklı bir yaşam için attığımız bu adımın, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilmeye başlanan glütensiz ürünlerin deneme üretimi tamamlanmak üzere. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlarla buluşması planlanan ürünler, yakında hayata geçirilecek olan Halk Market'lerde satışa sunulacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'na giderek glütensiz ürünlerin deneme üretimini yerinde inceledi.

Sağlıklı ve ekonomik çözümler sunarak örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlimizde ve ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz çok yakında açılacak olan 'Halk Marketler' aracılığıyla glütensiz ürünlere kolayca ulaşabilecek. Hemşehrilerimizin sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ürünlere erişimini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen glütensiz ürünlerimiz kısa sürede 'Halk Market' raflarındaki yerini alacak. Sağlıklı bir yaşam için attığımız bu adımın, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.