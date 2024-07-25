Merkezefendi Belediyesi İş Arayanları ve İşverenleri Buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' Projesini Hayata Geçiriyor

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesinin hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birlikte daha güçlü Merkezefendi, daha güçlü Denizli için çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin iş arayanları ve işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' hazırlık toplantısı, Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın katılımı ve iş dünyasının temsilcileri ile gerçekleştirildi. Toplantıda 'Kariyer ve İstihdam Ofisi'nin İşkur'dan da destek alarak hareket edileceğinden, ofisin kariyer danışmanlığı vereceğinden, staj olanakları sağlayacağından ve CV Bank kurulacağından bahsedildi. Odalar, STK'lar ve derneklerin de bu işin içinde olacağı belirtildi.

"İlçemizde işsizliğe karşı bir set oluşturalım"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları kaydetti:

"Ortak akıl ve iş birliği ile Denizli'mizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm olarak istihdama katkı sağlamayı istiyoruz. Hep birlikte, güçlü ve etkili bir iletişimle bu 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesini hayata geçirebilir, liyakati olanı, liyakat arayanla buluşturabiliriz. Merkezefendi olarak biz, buna tüm kalbimizle talibiz. Hep beraber, ilçemizde işsizliğe karşı bir set oluşturalım. Hemşehrilerimizin işe, sizin de nitelikli çalışana ihtiyacı var. O halde gelin, bu birlikteliği hep beraber kuralım ve daha iyi, daha mutlu bir Merkezefendi için hep birlikte çalışalım. İş arayanla iş veren arasında liyakatli bir köprü kuracağız. Ayrıca, belediyemize sosyal yardım noktasında destek için gelen hemşehrilerimizden çalışabilir durumda olanları da iş dünyasına yönlendirerek balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz. Birlikte, daha güçlü Merkezefendi, daha güçlü Denizli için çalışıyoruz."