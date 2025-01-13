Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu Konya\'da Unutulmaz Bir Turne Gerçekleştirdi

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, Konya Seydişehir'de ve Ortakaraören Köyü'nde hem çocuklar hem de yetişkinler için oyunlar sahneledi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üç gün süren turnede yaşlısından gencine keyifli anlar yaşatan Merkezefendi Kent Tiyatro'muza ve bu keyifli anlara katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, turnelerine devam ediyor. Konya'da gerçekleşen turne, üç gün boyunca çocuklarla ve yetişkinlerle buluştu. Konya'da sahne alan Merkezefendi Kent Tiyatrosu, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Kent tiyatrosu turne boyunca Sınır, Bonbon ve Şeker, Obur ile Geveze Define Peşinde oyunlarını sergiledi.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üç gün süren turnede yaşlısından gencine keyifli anlar yaşatan Merkezefendi Kent Tiyatro'muza ve bu keyifli anlara katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederiz. Üç gün süren turnede birbirinden güzel oyunlar seyircilerin beğenisine sunuldu" ifadelerini kullandı.