Merkezefendi Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne Özel Etkinlikler

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenleyeceği etkinliklerle kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği role dikkat çekecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenleyeceğimiz etkinliklerimize tüm hemşerilerimiz davetlidir" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, "Yapabilirsin, Kadın Varsa İmkansız Yoktur" başlıklı söyleşi ve belgesel gösterimi ile vatandaşlarla buluşacak. Programda kadınların başarı hikayelerine ve ilham veren yaşam öyküleri anlatılacak. 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da Türk Kadınlar Konseyi Derneği Ayşe Kaygın'ın "Varoluş Sergisi" açılacak. Sergi, 8-18 Mart günleri arasında ziyarete açık olacak. Aynı gün saat 20.00'de ise Denizli Kadın Platformu tarafından sahnelenecek "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı tiyatro oyunu, Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Her zaman kadınların yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmek ve emeklerini görünür kılmak amacıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.