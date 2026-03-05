Merkezefendi Belediyesi'nden Karahasanlı Mahallesi'nde 7 Bin Kişilik İftar

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin mahalle iftarları kapsamında Karahasanlı Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrası, binlerce kişiyi buluşturdu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu sofralar sizinle birlikte bereketli, sizinle birlikte daha da anlamlı. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin mahalle iftarları kapsamında düzenlediği "gönül sofraları", bu defa Karahasanlı Mahallesi'nde kuruldu. Hilal Cami yanında kurulan iftar sofrasında yaklaşık 7 bin kişi, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Programa, protokol üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftarın ardından vatandaşlar için tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi gerçekleştirildi.

"Her şey sizinle güzel"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu ramazan ayının güzel gününde dostluğu, paylaşmayı, birlikteliği ve beraberliği sizinle yaşamak için bu gönül sofralarını kurduk. Bugün bu alanda yaklaşık 7 bin hemşehrimiz ile iftarımızı açtık. İyi ki varsınız, her şey sizinle güzel. Bu ramazan sofraları sizinle birlikte bereketli, sizinle birlikte daha da anlamlı. Biz ne zaman bu gönül sofralarını kursak sizler doldurup taşırıyorsunuz. Biz sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız enerji ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediyesi'nin bir sonraki toplu iftar programı, bugün İlbade Mahallesi İlbade Kapalı Pazar Yeri'nde yapılacak.