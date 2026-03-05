Merkezefendi Belediyesi'nden Karahasanlı Mahallesi'nde 7 Bin Kişilik İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Belediyesi'nden Karahasanlı Mahallesi'nde 7 Bin Kişilik İftar

05.03.2026 13:00  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi’nin mahalle iftarları kapsamında Karahasanlı Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrası, binlerce kişiyi buluşturdu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu sofralar sizinle birlikte bereketli, sizinle birlikte daha da anlamlı. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin mahalle iftarları kapsamında Karahasanlı Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrası, binlerce kişiyi buluşturdu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu sofralar sizinle birlikte bereketli, sizinle birlikte daha da anlamlı. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin mahalle iftarları kapsamında düzenlediği "gönül sofraları", bu defa Karahasanlı Mahallesi'nde kuruldu. Hilal Cami yanında kurulan iftar sofrasında yaklaşık 7 bin kişi, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Programa, protokol üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftarın ardından vatandaşlar için tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi gerçekleştirildi.

"Her şey sizinle güzel"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu ramazan ayının güzel gününde dostluğu, paylaşmayı, birlikteliği ve beraberliği sizinle yaşamak için bu gönül sofralarını kurduk. Bugün bu alanda yaklaşık 7 bin hemşehrimiz ile iftarımızı açtık. İyi ki varsınız, her şey sizinle güzel. Bu ramazan sofraları sizinle birlikte bereketli, sizinle birlikte daha da anlamlı. Biz ne zaman bu gönül sofralarını kursak sizler doldurup taşırıyorsunuz. Biz sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız enerji ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediyesi'nin bir sonraki toplu iftar programı, bugün İlbade Mahallesi İlbade Kapalı Pazar Yeri'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Karahasanlı, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Karahasanlı Mahallesi'nde 7 Bin Kişilik İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:50:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nden Karahasanlı Mahallesi'nde 7 Bin Kişilik İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.