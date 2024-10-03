Merkezefendi Belediyesi\'nden Mama Üretim Makineleri Satışı

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde üretilen mama üretim makineleri, Türkiye'nin 20 farklı noktasına satıldı. Başkan Şeniz Doğan, "Üreten, gelişen ve kazanan belediyeler olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ürettiği mama makinelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere satıyor. Geçen yıllarda seri üretimi başlatılan makinelerin satışları ile gelir elde edilerek, belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan makineler şu ana kadar Turgutlu Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Cide Belediyesi, Kepez Belediyesi, Dazkırı Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Datça Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Ünye Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Honaz Belediyesi, Bozkurt Belediyesi, Derince Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'ne teslim edildi. 20'nci mama makinesi için Ordu Altınordu Belediyesi'ne teslim edilmek için yola çıktı. Makineler, Merkezefendi Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'nde kullanılıyor.

2019 yılından bu yana üretim odaklı çalıştıklarına devam ettiklerini belirten Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'mizde geliştirdiğimiz atık gıdalardan mama üreten makinelerimizi, ülkemizin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığımız 'Mama Üretim Makineleri' projesi ile hem sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz hem de ülke genelinde bu makineleri yaygınlaştırmayı sürdürerek önemli bir başarıya imza atıyoruz. Satışlardan elde edilen gelirler ile ilçeye katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Üreten, kazanan ve kazandıkça hizmet eden bir belediye vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye için üretmeye ve hizmet etmeye durmaksızın devam edeceğiz."