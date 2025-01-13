Merkezefendi Belediyesi\'nden YKS Hazırlık İçin Eğlenceli Etkinlik

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik "Rehberliğin En Eğlenceli Hali Tak-Tik Şov" adlı bir program düzenledi. Programda sınav stresiyle başa çıkma ve etkili çalışma yöntemleri anlatıldı.

Merkezefendi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Rehber Matematik Mehmet Dural, Şenol Aydın (Şenol Hoca) ve Rüştü Bayındır'ın (Rüştü Hoca) katılımıyla düzenlenen "Rehberliğin En Eğlenceli Hali Tak-Tik Şov" adlı programa öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi. Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane'de eğitim uzmanları ve motivasyon konuşmacılarının katılımıyla gerçekleşen olan Tak-Tik Şov'da, öğrenciler sınav stresiyle başa çıkmanın yolları ve etkili çalışma yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Keyifli ve verimli geçen etkinlikte salonu dolduran öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, sınav öncesinde çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlayan Mehmet Hoca, Şenol Hoca ve Rüştü Hoca'ya teşekkür ediyorum" dedi.